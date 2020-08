The Legenda of Zelda incontra lo Studio Ghibli in una fan-art virale

The Legend of Zelda è uno dei franchise videoludici più importanti della cultura dell'intrattenimento, complice una varietà di capitoli e progetti che hanno contribuito a collocare il brand tra i vertici delle serie più popolari in tutto il mondo. A tale successo, ovviamente, non possono mancare anche alcune speranze dei fan.

Nonostante Nintendo non abbia mai lasciato il proprio benestare a team esterni al colosso nipponico di occuparsi di un anime a tema salvo qualche occasione, di cui alcune anche sprecate, il franchise resta tuttora privo di un adattamento televisivo. Possibilità che, ancora oggi, continua ad alimentare le speranze di migliaia di appassionati. Se qualcuno ha tentato di cimentarsi nell'impresa attraverso un video fan-made a tema The Legend of Zelda, qualcun altro si è accontentato di prendere in prestito celebri stili dal mondo dell'animazione giapponese.

Un fan, un certo BigSkyCastle, ha tentato di proporre l'immaginario di Zelda attraverso i colori e lo stile dello Studio Ghibli, una delle compagnie dell'universo anime più conosciute al mondo. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un successo clamoroso, forte di 31 mila manifestazioni di apprezzamento in circa 10 ore dalla pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida rappresentazione artistica, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto. Ma a proposito dello Studio Ghibli, siete curiosi di sapere a che punto è il nuovo film di Hayao Miyazaki?