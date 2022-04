The Legendary Hero is Dead: annunciato l'anime ad opera di Lidens Film

Pubblicato tra il 2014 e il 2020, sulle pagine della rivista Ura Sunday, edita da Shogakukan, il manga The Legendary Hero is Dead, è stato accolto positivamente soprattutto per i toni esilaranti usati dall’autore, e molti dei fan saranno lieti di sapere che è stato ufficialmente annunciato un adattamento animato dell’opera.

Lo studio incaricato della realizzazione dell’anime è Liden Films, conosciuto per produzioni quali, la particolarmente discussa serie di Berserk del 2016, Cells At Work: Code Black, e la più recente Tokyo Revengers. La regia della serie è stata affidata a Rion Kujo, mentre Yukio Kondo e Kara Konishi sono stati contattati per la composizione della colonna sonora. Sfortunatamente non è stato specificato molto sul numero di episodi, o su una precisa data d’uscita, ma nel trailer riportato in cima alla notizia è specificato che arriverà nel corso del 2023.

Per chi non conoscesse la serie di seguito riportiamo una breve sinossi: “Touka è un semplice contadino del villaggio di Cheza. Mentre sogna di diventare un eroe e di avere al suo fianco una ragazza, il vero eroe, Sion, è impegnato a combattere i demoni che minacciano di invadere il mondo. Tuttavia, un giorno, Touka finisce per uccidere accidentalmente Sion…e ora chi salverà il mondo? Touka seppellisce il corpo per non lasciare alcuna traccia di quanto accaduto, ma il giorno seguente si risveglia in un corpo che non sembra essere il suo.”