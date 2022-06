The Legendary Hero is Dead!, svelata la finestra di uscita dell'anime

L’industria anime giapponese si prepara già all’anno che verrà. Tra le uscite del 2023, figura un’attesa novità. Sull’app Manga ONE di Shogakukan è stata infatti rivelata la finestra di uscita dell’adattamento animato di The Legendary Hero is Dead!.

A diverse settimane dall’annuncio dell’anime The Legendary Hero is Dead!, Shogakukan ha confermato che la serie in produzione presso LIDEN FILMS, lo studio d’animazione dietro Tokyo Revengers e altri, debutterà nel corso della primavera del 2023. Dunque, l’uscita è attesa tra i mesi di aprile e maggio dell’anno nuovo. Sempre nel 2023, LIDEN FILMS lancerà anche Insomniacs After School.

The Legendary Hero is Dead! racconta la storia di Touka, un contadino leggermente perverso del villaggio di Cheza. Mentre sogna a occhi aperti di diventare un eroe e conquistare tutte le ragazze, un vero eroe, Sion, combatte i demoni che minacciano di invadere il mondo. Un giorno, tuttavia, accidentalmente Touka uccide l’eroe: ora chi salverà il pianeta? Dopo aver seppellito Sion, il giorno dopo Touka si risveglia e scopre di non essere più nel suo corpo abituale.

Il manga di Subaruichi è stato lanciato su Ura Sunday di Shogakukan nel dicembre del 2014. La serializzazione si è conclusa nel dicembre 2020. Dal successo dell’opera, è stato lanciato anche uno spin-off. Per quanto riguarda l’anime, Wataru Katō e Shunichi Toki daranno entrambi la voce al personaggio principale Touka Scott. Toki interpreterà anche l'eroe morto Sion Bladan. Alla direzione della serie è accreditato Rion Kujo.