The Magical Revolution: annunciato l'adattamento anime dell'isekai di Piero Karasu

Nei prossimi mesi assisteremo al rilancio del genere isekai. Nel 2023 non solo arriverà l’anime di Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill, il primo anime isekai di Studio MAPPA, ma anche l’adattamento delle light novel scritte da Piero Karasu, The Magical Revolution.

Dopo alcuni indizi rilasciati dall’autore dell’adattamento manga Harutsugu Nadaka, l’insider del settore @SugoiLITE ha confermato attraverso un tweet la produzione dell’anime The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady, tratto dalla serie di romanzi di Karasu e dell’illustratore Yuri Kisaragi.

Originariamente pubblicata sul sito web Shousetsuka ni Narou, la novel racconta la storia della principessa Anishpia, la quale, nonostante la sua inettitudine con le arti magiche ordinarie, sfida le aspettative dell’aristocrazia creando una magia basata sui ricordi della sua vita passata.

Un giorno, la nobildonna Euphilia viene spogliata ingiustamente del suo titolo di prossima monarca del regno. È allora che Anisphia escogita un piano per aiutare Euphilia a riconquistare il suo trono. Il loro incontro fortuito, altererà per sempre il destino del regno e del mondo intero.

Al momento, non è ancora noto quale studio d’animazione abbia preso in carico la produzione dell’adattamento anime. L’uscita dovrebbe essere comunque prevista per il 2023, ma in sua attesa potrete godere di uno dei titoli presenti nella top 10 degli isekai preferiti dai giapponesi.