The Magnificent Kotobuki arriva sull'app di Weekly Shonen Jump

Shonen Jump+, l'applicazione di Shueisha, ha avviato, mercoledì 24 aprile, la pubblicazione dell'adattamento manga dell'originario anime televisivo Kōya no Kotobuki Hikōtai (The Magnificent KOTOBUKI), prodotto dal regista Tsutomu Mizushima e dallo sceneggiatore Michiko Yokote.

La trasposizione sarà realizzata da Muneaki Taoka (Tenjin), il responsabile della trama e della composizione, e da Tsubasa Sugie (Tenjin), l'illustratore del manga. La versione animata, costituita da 12 episodi, è stata pubblicata a partire dal 13 gennaio, distribuita in streaming da HIDIVE e Crunchyroll.

La storia di "The Magnificent KOTOBUKI" si svolge in un'arida frontiera dove le persone barattano merci tra loro per aiutarsi a sopravvivere a vicenda. Lo Squadrone Kotobuki è costituito da guardie del corpo mercenarie guidate da una severa ma bellissima leader, da un'inaffidabile comandante in capo e da una vera artigiana a capo dell'equipaggio. Accanto ad altre pilotesse non prive di personalità, prendono il volo lanciandosi in spettacolari combattimenti aerei, facendo risuonare il motore dei loro "Hayabusa" nei cieli.

Nel mentre ricordiamo al lettore che Weekly Shonen Jump e Shonen Magazine saranno i protagonisti della produzione di un particolare volume, intitolato Shonen Jummaga Special Commemorative Edition. Di recente, inoltre, la grande casa editrice Shueisha ha rivelato i dati di vendita di Weekly Shonen Jump e delle altre riviste manga di sua proprietà.