The Maid I Hired Recently Is Mysterious, annunciato l'anime con un trailer

Il manga The Maid I Hired Recently Is Mysterious (Saiki Yatotta Meido ga Ayashii) riceverà un adattamento anime. L'opera fumettistica, nata come web comic nel 2019 grazie allo scrittore e illustratore Wakame Konbu, è stata poi pubblicata da Square Enix sulla rivista Monthly Gangan Joker a partire dal 2020.

Nonostante in Italia il manga sia ancora inedito, The Maid I Hired Recently Is Mysterious riceverà un adattamento anime, che debutterà a luglio 2022 sulle emittenti televisive giapponesi. Il trailer che ha annunciato l'anime è stato pubblicato su YouTube, e ha anche rivelato diversi membri del cast.

Lo studio produttore della serie è Silver Link, in collaborazione con Blade. Mirai Minato è il direttore capo e sceneggiatore dell'anime, mentre alla regia è presente Misuzu Hoshino. L'assistente alla direzione è poi Yushi Ibe, accompagnato da Machi Yoshino che si è occupato del character design dell'opera. La colonna sonora è stata infine affidata a Koji Fujimoto e Osamu Sasaki.

La trama di The Maid I Hired Recently Is Mysterious è molto semplice. L'opera è uno slice of life sentimentale che vede protagonista Lilith, affascinante domestica che viene assunta in una villa dove dovrà anche tenere d'occhio il giovane Yuuri. La maid comincia però ad assumere degli strani comportamenti, inducendo Yuuri a pensare che tra di loro possa sbocciare l'amore.

