The Marginal Service: annunciato un nuovo anime originale con un cast da 10 e lode

I doppiatori in Giappone non sono soltanto personalità che prestano le proprie voci ai personaggi degli anime, dei film e delle serie tv, bensì vere e proprie celebrità che, al pari degli attori Hollywoodiani, girano per la nazione attraverso eventi speciali. Alcuni dei più famosi, a tal proposito, lavoreranno su The Marginal Service.

I doppiatori sono sottoposti ad un'enorme mole di lavoro e con la propria immagine costantemente sotto i riflettori con la conseguente privacy spesso e volentieri impossibile da mantenere. Guarda caso, nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore lo scandalo che ha coinvolto la voce di Tomioka di Demon Slayer.

Ad ogni modo, nelle scorse ore Studio 3Hz ha annunciato la messa in produzione di un nuovo anime originale che dovrebbe compiere il suo debutto durante il corso del 2023. La serie in questione si intitolerà 'The Marginal Service' e attualmente non si hanno ulteriori novità sul progetto se non il cast coinvolto. Si tratta di una lista di doppiatori tra i più conosciuti ed apprezzati dell'intero settore:

Koki Uchiyama (Shigaraki di My Hero Academia);

(Shigaraki di My Hero Academia); Hiro Shimono (Dabi di My Hero Academia);

(Dabi di My Hero Academia); Tomokazu Sugita (Gintoki di Gintama);

(Gintoki di Gintama); Yuichi Nakamura (Gojo Satoru di Jujutsu Kaisen);

(Gojo Satoru di Jujutsu Kaisen); Takahiro Sakurai (Griffith di Berserk);

(Griffith di Berserk); Mamoru Miyano (Light Yagami di Death Note);

Si tratta di nomi straordinari e che potrebbero avere un ruolo chiave per il successo dell'anime. A tal proposito, potete dare un'occhiata alla prima key visual ufficiale in calce alla notizia.