The Mighty Thor: La Marvel fa fuori un altro Asgardiano dalla testata

La Guerra dei Regni continua a imperversare nell'universo Marvel, e il tredicesimo numero di Mighty Thor ospita un plot twist molto importante, con la battaglia in corso che miete un'altra vita Asgardiana.

La violenta guerra era stata programmata da anni. Malekith il maledetto, lo stregone elfo oscuro ossessionato dalla battaglia e dalla figura di Thor, si è fatto incoronare re del regno oscuro di Svartalfheim. Grazie alla sua posizione di potere ha iniziato a creare un esercito di alleati attraverso i dieci regni conquistando le terre dei nemici. Ora il conflitto si è spostato a Midgard, che sarà l'ultimo regno a cadere.

Il perfido Malekith aveva un vantaggio importante su Thor e i suoi alleati. Il Bifrost, il ponte arcobaleno che consentiva di viaggiare tra Asgard e gli altri regni, venne distrutto. L'antagonista, nel frattempo, ha creato il suo Black Bifrost da Svartalfheim per trasportare le forze alleate dove ci fosse necessità. Cul Borson, il quasi dimenticato Dio Asgardiano della paura, fratello di Odino e zio di Thor, fu inviato da Odino per infiltrasi a Svartalfheim alla scoperta della manovra nemica.

La spedizione ha avuto esito positivo e Odino è venuto immediatamente a conoscenza del Black Bifrost. Grazie a questa informazione gli Asgardiani furono in grado di inviare una squadra d'assalto per distruggere il portale. Nel frattempo, Cul si fa strada verso la miniera, dove gli schiavi di Malekith sono costretti a raccogliere i funghi esplosivi usati come armi dalle truppe elfiche. Cul si trova in una posizione nella quale può scegliere di salvare la vita degli schiavi o la propria, trovando anche il modo di rovesciare l'autorità di suo fratello per reclamare il trono di Asgard.



Cul riflette sulla sua vita, sulle sue precedenti crudeltà e l'ambizione che lo contraddistingue, prendendo l'eroica decisione di sacrificarsi, morendo da Dio.

