The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED si mostra in un nuovo trailer

La stagione primaverile è ormai pronta a compiere il suo debutto nei prossimi giorni. Tra i titoli che arricchiranno il palinsesto legato all'animazione nipponica spicca la produzione thriller di The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED, diretto niente di meno che dal co-regista di Death Note.

Un anime investigativo curato da Tomohiko Ito, complice anche il successo di ERASED, lascia ben sperare in merito all'adattamento animato tratto dalla light novel omonima di Yasutaka Tsutsui. Dopo un primo trailer per The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED, nome occidentale di Fugo Keiji Balance: Unlimited, pubblicato nel mese di gennaio, è finalmente possibile dare un'occhiata a nuove scene inedite nel nuovo teaser promozionale, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina.

Animato dallo Studio Cloverworks (The Promised Neverland), stando alle voci di corridoio la serie ci accompagnerà per un totale di 11 episodi, seppur quest'ultima informazione non è stata attualmente confermata. La trama narra le vicende tra il milionario e audace Daisuke Kanbe, assegnato all'Unità Operativa dei Crimini Moderni, e il suo nuovo partner investigativo Kato (doppiato da Mamoru Miyano, Light in Death Note).

