The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED, svelato il numero di episodi della serie

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di parlarvi dell'interessante The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED, interessante produzione animata tratta dalla light novel di Yasutaka Tsutsui la cui fama è andata velocemente crescendo in quanto diretta dal co-regista dell'amatissimo Death Note.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore sono giunte alcune interessanti informazioni relative all'opera. In particolare, è stato reso noto che la serie sarà composta da un totale di 11 episodi, i quali verranno anche distribuiti in home video in un totale di tre diverse release, seppur ancora non siano state svelate informazioni relative alle varie date d'uscite. La produzione è andata in onda il 9 aprile 2020 su Fuji TV mentre Fumination si sta invece occupando di rilasciare le varie puntate in streaming - seguendo la premiere nipponica - negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Irlanda.

Nel caso in cui non lo conosceste, l'anime segue la storia del ricco e famosissimo Daisuke Kanbe, detective la cui carriera è incentrata sulla risoluzione di casi particolarmente difficili e fuori dal comune. Viste le capacità messe in mostra, Kanbe viene assegnato alla cosiddetta Divisione Crimini Moderni, la quale si occupa di tenere sotto controllo agenti poco ortodossi, un nuovo posto di lavoro dove, ad affiancarlo, troverà la collega Kato.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare il primo trailer di The Millionaire Detective Balance UNLIMITED.