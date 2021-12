The Misfit of Demon King Academy 2, sostituito il doppiatore del protagonista Anos

L'anime di The Misfit of Demon King Academy ha riscosso un buon successo con la sua prima stagione. Tratto dalla serie di light novel scritta da Shu e illustrata da Yoshinori Shizuma, la storia segue le vicende di Anos Voldigoad, ex re dei demoni, che torna in vita dopo 2000 anni per rivendicare il suo titolo caduto.

Ovviamente, la vita per Anos non sarà così facile: dovrà frequentare la Demon King Academy, dove verrà trattato come l'ultima ruota del carro. Con The Misfit of Demon King Academy 2 annunciata ufficialmente, lo studio Silver Link sta lavorando per rendere la seconda stagione disponibile il prima possibile, dovendo anche fare i conti con l'assenza di Tatsuhisa Suzuki, doppiatore di Anos, che di recente si è preso una pausa dal mondo dell'intrattenimento.

Il doppiatore, che è anche il cantante della band Oldcoded, verrà sostituito da Yuichiro Umehara. Suzuki lascia quindi The Misfit of Demon King Academy, ma anche molti altri progetti a cui stava lavorando tra cui Tokyo Revengers, dove doppiava Draken. Umehara non è di certo il primo arrivato, e siamo certi che la sua performance vocale sarà eccezionale.

Mentre la serie anime andrà avanti, in seguito al decesso della mangaka di The Demon King Academy l'opera fumettistica è stata cancellata. Speriamo però che possa essere ripresa in seguito, per onorare la memoria di Kaya Haruka.