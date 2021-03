The Misfit of Demon King Academy 2 è ufficiale, la nuova stagione avrà 24 episodi

In Giappone è attualmente in corso l'evento annuale di Kadokawa dedicato al mondo dei romanzi leggeri, il Kadokawa Light Novel Expo. La fiera prevede la partecipazione di centinaia di autori emergenti o affermati e durante il primo giorno, l'autore di The Misfit of Demon King Academy ha annunciato l'arrivo della seconda stagione dell'anime.

The Misfit of Demon King Academy è il titolo di una serie di romanzi scritti da Shu, in cui il protagonista Anos Voldigoad torna in vita duemila anni dopo il suo sacrificio all'interno di un mondo fantasy, in cui nella vita precedente ricopriva il ruolo di re dei demoni. Il racconto segue le gesta del potentissimo antieroe, intenzionato a diplomarsi alla Demon King Academy per tornare al vertice della gerarchia.

L'opera ha venduto oltre due milioni di copie in quattro anni, e lo scorso ottobre è stata trasmessa la prima stagione dell'adattamento anime curato da Silver Link (Kokoro Connect, Bofuri). Nel corso di tredici episodi l'anime ha trasposto gli eventi raccontati nei primi tre Volumi della light novel, fermandosi al capitolo 107. La seconda stagione sarà composta da due cour, ovvero da 24 a 26 episodi, e dovrebbe completare l'adattamento di altri quattro Volumi.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo teaser trailer, mentre in basso è visibile l'annuncio ufficiale. Per il momento non è stata rivelata la data di uscita dei nuovi episodi, ma considerando che la Stagione 2 sarà divisa in due parti, è possibile che la premiere sia prevista per la fine dell'anno.