The Misfit of Demon King Academy: anime rinviato a causa del Coronavirus

L'epidemia partita dalla Cina e poi estesasi a tutto il mondo sta causando notevoli problemi alle varie aziende. Tra queste ci sono anche le case di produzione di anime che hanno già dovuto ritardare alcune opere come successo a A Certain Scientific Railgun T. Adesso sono stati annunciati ritardi anche per The Misfit of Demon King Academy.

Il sito ufficiale di The Misfit of Demon King Academy ha annunciato che l'anime subirà un cambio di date a causa del Coronavirus. Inizialmente previsto per aprile 2020, The Misfit of Demon King Academy sarà invece pubblicato a partire da luglio. La motivazione è da ricercare nel ritardo che il Coronavirus ha causato alla produzione degli episodi.

The Misfit of Demon King Academy è un anime tratto dalla light novel di Shu. Il titolo esteso è The Misfit of Demon King Academy: History's Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants. La trama dell'opera è la seguente: "Dopo anni e anni di battaglie, distruzioni e crimini di vario genere, Arnos il re dei demoni, uno dei più forti e spietati della storia, si scoccia e decide di vivere in un mondo pacifico. Si reincarna quindi in un nuovo essere 2000 anni nel futuro, dove trova un mondo debole e con poteri magici deboli. Quando si iscrive all'accademia per futuri re dei demoni però trova parecchie difficoltà sul suo cammino."

Il Coronavirus, o Covid-19, sta creando numerosi problemi: oltre le produzioni, anche gli eventi come l'AnimeJapan 2020 vengono cancellati.