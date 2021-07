The Misfit of Demon King Academy: manga cancellato per le condizioni di salute dell'autore

Square Enix ha deciso di cancellare l'adattamento manga di The Misfit of Demon King Academy a causa di problemi di salute riscontrati dall'artista Kaya Haruka, a cui è stato recentemente diagnosticato un cancro al pancreas. Al momento non è chiaro quanto sia grave la situazione, ma il fatto che il manga sia stato cancellato e non sospeso non può certo essere considerato un segnale positivo.

The Misfit of Demon King Academy è una serie di light novel scritta da Shu e illustrata da Yoshinori Shizuma, attualmente in corso con 10 Volumi pubblicati e trasposta in anime da Silver Link nel luglio del 2020. Una seconda stagione è attualmente in produzione, sarà composta da 24 episodi e debutterà nel corso del 2022.

Nel 2018, dopo la pubblicazione del secondo volume della light novel, Square Enix aveva annunciato che si sarebbe occupata della distribuzione di un adattamento manga, illustrato dall'artista Kaya Haruka e attualmente in corso di serializzazione con 4 Volumi distribuiti. Ieri, 10 luglio 2021, la casa editrice ha deciso di cancellare definitivamente l'adattamento, anziché sospenderlo o affidarlo a un altro artista.

Il cancro al pancreas è una malattia terribile, ma se diagnosticato nelle fasi iniziali può essere curato. Naturalmente ci auguriamo che Kaya Haruka riesca a vincere la sua battaglia e tornare a fare ciò che ama il prima possibile. Square Enix condividerà maggiori informazioni sullo stato dell'opera in futuro.