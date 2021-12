The Missing 8: la serie anime di WIT Studio, FUZI e Yoshibe debutta su YouTube

Dalla collaborazione tra l'artista musicale FUZI, lo studio d'animazione WIT Studio e l'animatore Naoki Yoshibe, ha preso vita The Missing 8, serie anime che fa il suo debutto gratuito su YouTube, con sottotitoli in lingua inglese.

Il concept iniziale di The Missing 8 comincia nel luglio del 2019, dal video musicale del brano 0verf1ow di FUZI e Neru. L'anno successivo, The Missing 8 è proseguito con la clip della canzone 0ptimi2er. Questo progetto, culmina oggi con il debutto della serie anime, prodotta da WIT Studio, responsabili delle prime tre stagioni di Attack on Titan, e Naoki Yoshibe, di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

I primi due episodi di The Missing 8, sottotitolati in lingua inglese, sono disponibili alla visione in streaming gratuita sul canale Youtube di FUZI. Un terzo episodio verrà pubblicato nel corso delle prossime settimane.

The Missing 8 è ambientato in un mondo devastato, dove androidi e robot vivono insieme. Poppy è un androide che sembra un umano, mentre Punkun è un androide totalmente disinteressato alla razza umana. Una notte, una stella cade davanti a loro, costringendoli ad alzare gli occhi al cielo.

Yoshibe è accreditato come regista, responsabile dello storyboard e del suo montaggio. La sceneggiatura è scritta dalla collaborazione tra Naoki Sato, Fuzi e lo stesso Yoshibe. E voi, seguirete questo interessante progetto? Vi lasciamo a trailer e key visual per la seconda parte di Osama Ranking, nuovo anime di WIT Studio, e a uno sketch di Spy x Family, serie anime che verrà prodotta da WIT Studio.