The New Gate diventa un anime: un altro isekai alla prova dell'animazione

Gli isekai non si fermeranno nemmeno nel 2024. Nel corso del prossimo anno sarà un'altra delle light novel appartenenti a questo genere a sottoporsi alla prova dell'animazione. Parliamo di The New Gate, di cui solamente da pochissimo è stato rivelato l'adattamento animato.

The New Gate è una popolare serie di light novel isekai scritte da Shinogi Kazanami. Pubblicato sul sito web Shosetuska ni Naro dal 2013, conta un totale di 21 volumetti già pubblicati in Giappone e una serie manga creata da Yoshiyuki Miwa.

La tendenza di pubblicare isekai proseguirà nel 2024 con l'arrivo di The New Gate, il cui adattamento anime è stato presentato attraverso una prima key visual. Ad animare questo isekai ci penseranno in collaborazione gli studi Cloud Hearts e Yokohama Animation Lab. Tra i membri dello staff rivelati figurano Tamaki Nakatsu (Eyeshield 21) come regista, Hiroki Uchida (The Strongest Sage with the Weakest Crest) come responsabile delle sceneggiature e Itsuki Takemoto (Naruto Shippuden) come character designer. Per quanto riguarda il team di doppiatori, Kensho Ono e Asahi Sato presteranno le proprie voci a Shin e Schnee. In attesa di quest'uscita, ecco i 10 migliori isekai slice of life.

The New Gate racconta la storia di un gioco online che si trasforma in una lotta all'ultimo sangue per tutti i suoi giocatori. Grazie agli sforzi di Shin, il più forte tra tutti, la fine del gioco e la libertà dei giocatori sembravano quasi a portata di mano. Dopo la sconfitta del boss finale, però, Shin viene portato 500 anni nel futuro nel mondo di gioco. Un nuovo viaggio leggendario ha inizio per il giovane spadaccino dalla forza senza eguali.