The Tale of the Outcasts di Makoto Hoshino ottiene un adattamento animato

Nel corso del prossimo anno, l’industria animata giapponese si arricchirà di titoli piuttosto interessanti. Tra le novità in arrivo nel 2023, c’è il recente annuncio di The Tale of the Outcasts, tratto dall’omonima serie manga di Makoto Hoshino.

Attraverso l’apertura delle pagine ufficiali e il rilascio di una prima key visual promozionale, è stato ufficialmente annunciato l’adattamento anime di The Tale of the Outcasts. Al momento, sulla serie non si hanno informazioni certe, ma il debutto dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno. Per festeggiare l’annuncio dell’anime, Makoto Hoshino ha condiviso due illustrazioni originali che ritraggono i due protagonisti dell’opera. Nel 2023, arriverà anche Don't toy with me, Miss Nagatoro 2nd Attack.

The Tale of the Outcasts racconta la storia di Wisteria, una ragazza orfana che vive in un paese sperduto dell’impero britannico alla fine del diciannovesimo secolo. La sua vita solitaria cambia improvvisamente quando incontra Malbus, un essere immortale e potente, dall’aspetto peloso, che è perseguitato dai cacciatori. Uniti, Wisteria e Malbius viaggiano per l’impero, popolato da umani e bestie antropomorfer, alla ricerca di un luogo dove finalmente possano vivere insieme felici. Il prossimo anno, ci sarà spazio anche per l'uscita della seconda stagione di Mushoku Tensei.

Per certi versi molto simile a La Bella e La Bestia, il manga di Hoshino ha fatto il suo debutto sul Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’agosto del 2019. La serie, è giunta alla conclusione nel 2021 con la pubblicazione dell’ottavo e ultimo tankobon.