The ONE PIECE, 5 motivi per cui vogliamo guardarlo prima di subito

Annunciato decisamente a sorpresa e in maniera inaspettata, The ONE PIECE sarà un anime remake dell'originale cartone animato tratto dal manga di Eiichiro Oda. Abbiamo allora scelto cinque motivi per cui vorremmo davvero vederlo subito.

Cominciamo con il fatto che The ONE PIECE avrà ovviamente un nuovo design più contemporaneo, lontano quindi (almeno ci immaginiamo) dalle prime iterazioni dell'anime, ormai distanti e un po' datate pur nella loro nostalgia.

Poi c'è la presenza di WIT Studio, che con le prime stagioni de L'attacco dei giganti ha fatto un lavoro incredibile sulla tecnica di animazione, perciò la speranza è che possa bissare se non migliorare quanto fatto con questo The ONE PIECE. E infatti ecco le grandi ambizioni del regista di WIT Studio per The ONE PIECE.

Ci mettiamo anche la questione dei filler e degli episodi zeppi di riempitivi. The ONE PIECE potrebbe eliminare tutto quello che non si riferisce direttamente al manga di Eiichiro Oda creando una narrazione più snella e sicuramente più emozionante da seguire.

Altro elemento è la presenza di Netflix. Il colosso dello streaming sta producendo delle perle incredibili dal punto di vista dell'animazione, perciò ci aspettiamo una cura e una bellezza già vista in passato con prodotti come Arcane.

Chiudiamo con la sperimentazione: The ONE PIECE avrà sicuramente Eiichiro Oda come faro da seguire ma potrebbe concedersi momenti in cui l'animazione viene lasciata libera di scatenarsi (soprattutto negli scontri) e andare anche oltre il design del manga.

E voi concordate con questi cinque punti? Vorreste vedere l'anime prima di subito? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutto quello che sappiamo su The ONE PIECE.