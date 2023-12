The ONE PIECE: 5 ragioni per cui non era il caso di annunciare il remake

Ormai l'annuncio è arrivato e ne hanno parlato un po' tutti, The ONE PIECE sarà l'anime remake dell'originale tratto dal manga di Eiichiro Oda. Ma ragioniamo un attimo assieme e vediamo cinque motivazioni per cui forse non era il caso di annunciare il remake.

Abbiamo già parlato dei 5 motivi per cui vogliamo vedere subito The ONE PIECE, però bisogna subito dire che un annuncio del genere potrebbe essere controproducente. Intanto perché arriva con l'anime originale ancora in corso, scelta comunicativa quantomeno strana.

Poi c'è la questione delle tempistiche: abbiamo provato a immaginare quando uscirà The ONE PIECE, perché sembra tutto in una fase così embrionale da apparire strano un annuncio di questo tipo se il prodotto non ha neanche una vaga idea per quanto riguarda la finestra di uscita.

Si può anche parlare del fatto che un remake di ONE PIECE mentre manga e anime sono ancora in corso è quasi una bocciatura non dichiarata del precedente lavoro animato.

Nell'elenco mettiamo anche l'hype sfruttato non al meglio: se questo progetto fosse stato annunciato anni dopo la chiusura del manga (e dell'anime) forse avrebbe generato più eco mediatica positiva.

Stessa cosa per quanti riguarda il live action: al momento la concentrazione dei fan e del pubblico generalista, oltre al manga/anime, è diretta verso il live action, perciò sarà complicato capire dove posizionare il prodotto per non far accavallare le opere derivate da ONE PIECE.

E secondo voi l'annuncio di The ONE PIECE potrebbe essere controproducente? Diteci la vostra nei commenti!