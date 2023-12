The One Piece: il direttore delle animazioni di Red si scaglia contro il remake

Pochi annunci hanno nel contempo destabilizzato, estasiato e infuriato un'intera fanbase come quello relativo al remake dell'anime di One Piece. C'è chi ha accolto la notizia con piacere, chi con curiosità, e chi invece quale un attacco diretto all'opera di Oda. Tra questi figura anche Hiromi Ishigami, l'animation director di One Piece Film: Red.

Per comprendere cosa c'è dietro al parere di dissenso espresso dal noto direttore delle animazioni, bisogna guardare al responso più ampio che i lettori/spettatori di One Piece hanno offerto nei confronti della notizia. Generalmente ogni volta che un autore o un produttore tenta di riconfigurare, anche con le migliori intenzioni, le regole di un universo narrativo dallo statuto così familiare e dogmatico nell'immaginario collettivo della cultura pop nipponica – e mondiale – si attiva una catena di illazioni e giudizi negativi, giustificata (in parte) da un sentimento di preoccupazione.

I fan, soprattutto quelli più fidelizzati, temono che l'avvento di qualsiasi novità in merito ad un'opera da loro amata e idolatrata, possa in qualche moda arrivare a comprometterne l'immagine sacrale che occupa stabilmente nel panorama della cultura popolare. Ed è proprio a questa sensazione che vanno ricondotte le dichiarazioni (forse un po' fuori luogo?) dell'animatore giapponese, secondo il quale “il nuovo remake dell'anime di One Piece andrebbe a sminuire il lavoro e il valore che l'adattamento originale ha messo in campo nel corso di moltissimi anni, quasi come se tutta la fatica andasse in parte a dissolversi”.

Dichiarazioni forti, queste, che come era logico aspettarsi, hanno ottenuto una grande risonanza sui social media e in seno alle community online del manga. Al punto che alcuni le hanno strumentalizzate a proprio favore, usando il parere dell'animatore come occasione per rinnovare il proprio giudizio su quanto il nuovo remake di One Piece abbia poco senso; mentre altri hanno (giustamente) messo in questione i toni e l'allarmismo di fondo, tanto da spingere lo stesso Ishigami a ritrattare, e a convincerlo ad attendere l'arrivo del nuovo progetto per arrivare a formulare un parere più consono e articolato.

Ora non sappiamo quando uscirà il nuovo remake di One Piece, né tanto meno quali strategie (estetiche, narrative, formali) metterà in campo per ri-adattare con una sensibilità moderna il manga di Eiichiro Oda. Di certo bisognerà osservare con attenzione il ruolo che la Toei Animation giocherà in questo progetto, e soprattutto come risponderà al (probabile) successo che il nuovo anime prodotto da Wit Studio e Netflix incontrerà tra i fan più giovani e meno legati all'adattamento originario. Una serie di questioni a cui si potrà dare una risposta più complessa e genuina “solo” in seguito all'esordio sugli schermi di questo inedito, e già discusso, lavoro.