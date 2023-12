The One Piece: per alcuni fan il remake conferma il malcontento di Shueisha verso Toei

Dopo l'annuncio del remake dell'anime di One Piece, sembrava che le acque attorno alla questione si fossero calmate. Ma negli ultimi giorni sta ottenendo sempre più rilevanza nelle community online l'assunto per cui è stata la stessa Shueisha, contro il parere di Toei, a desiderare fortemente una nuova versione dell'adattamento animato del manga.

Tale convinzione, in realtà, non nasce per caso, ma risale ad alcuni eventi del recente passato che hanno portato molti lettori a prendere atto di un certo malcontento mostrato dalla casa editrice nei confronti di buona parte dei prodotti derivati dal franchise di One Piece. Secondo il parere dei fan, le origini di questi dissapori sarebbero da individuare nel cosiddetto “Buster Call Project”, un'iniziativa apparentemente grassroots (quindi originatasi “dal basso” e controllata dai soli utenti senza essere gestita dai colossi mediali) nata nel 2019 con lo scopo di unire i fan di One Piece nel mondo, in modo che gli utenti potessero offrire la loro personale visione – o re-interpretazione – dell'opera attraverso una sequela di illustrazioni, fan art, e realizzazione di gadget basati sull'universo creato da Eiichiro Oda.

Al tempo molti lettori dell'opera, insoddisfatti del trattamento riservato da Toei al manga di One Piece, iniziarono a prende parte a questo progetto, credendo nella libertà di espressione che un'iniziativa grassroots priva di contaminazioni e ingerenze industriali poteva loro concedere. L'obiettivo di questi contributi era finalizzato a rendere tutti i prodotti derivati (o collaterali) del franchise più adatti alle sensibilità di molti appassionati di One Piece, soprattutto di quelli appartenenti alle generazioni giovanili, che a detta loro, non si riconoscevano nelle strategie perseguite dalla Toei nell'adattamento animato. Il progetto in questione, infatti, non sembrava intrecciare alcun legame con Shueisha, per cui da una prospettiva puramente ideologica offriva totale libertà di manovra a coloro che contribuivano alla sua crescita interna, anche perché non c'era il rischio che le loro illustrazioni venissero strumentalizzate.

Ma con il tempo è andata formandosi una verità diversa, sia sulla natura ideologica del progetto, sia sulla sua decantata libertà di azione. Tanto che è stata la stessa Shueisha, probabilmente su pressione di chi aveva compreso la reale natura dell'iniziativa, a rivelare che il Buster Call Project era guidato dal dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump – ovvero dalla stessa rivista su cui viene pubblicato da 26 anni One Piece – annettendo all'annuncio delle scuse formali per aver precedentemente chiamato il progetto “ufficioso”, quando invece era controllato proprio dalla direzione di Shueisha.

Ecco allora che alla luce del nuovo progetto animato, e delle critiche virulente che ha attratto – come il caso delle invettive scagliate dal direttore delle animazioni di Red contro il remake di One Piece ha reso evidente – la questione relativa al Buster Call Project ha riassunto risonanza mediatica, quasi come se costituisse una conferma del malcontento provato da Shueisha nei confronti di ogni progetto “parallelo” al manga di Oda.

Ora i motivi per cui Shueisha, Wit Studio e Netflix hanno annunciato una nuova versione dell'anime sono tanti, e riconducibili anche alla necessità da parte dell'industria di capitalizzare l'alto grado di fidelizzazione dell'opera di Oda e di offrire un adattamento animato che si adatti alle sensibilità delle generazioni più giovani, meno legate all'anime originale. Perciò dichiarare, come hanno fatto alcuni, che il nuovo remake sia l'emblema del malcontento di Shueisha verso alcuni prodotti mediali derivati da One Piece, non è propriamente corretto, dato che la verità ha diverse ramificazioni, soprattutto in casi complessi come questo. Nel frattempo anche Toei sembra volersi smarcare dalle traiettorie estetiche del passato, come segnalato dal cambio di design a cui andrà incontro l'anime di One Piece una volta entrato nell'arco di Egghead.