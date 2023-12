THE ONE PIECE, Wit Studio lancia una richiesta ai fan: di cosa si tratta?

L'anime di One Piece è in onda ormai da 25 anni e, mentre al Jump Festa Eiichiro Oda si è sbottonato sul futuro del manga, l'annuncio che ha stupito di più i fan (e non solo) è stato quello di un remake animato della serie, targato Netflix.

Il rilancio dell'anime è stato affidato a Wit Studio, uno studio veterano del settore, che ci ha regalato perle come le prime 3 stagioni di Attack On Titan, Great Pretender (sempre esclusiva Netflix) e il popolarissimo Spy X Family. Lo staff del progetto è ancora avvolto nel mistero, così come non si conoscono le modalità con cui verranno riadattate le prime saghe e quanti episodi dureranno.



Wit Studio, però, ha dichiarato apertamente di aver bisogno di più personale per la realizzazione della serie, sperando di portarla in direzioni nuove e coraggiose. Il rinomato studio d'animazione ha condiviso, come riportato dall'utente di X @sandman_AP, alcuni statement ufficiali in merito a The One Piece, che trovate in calce alla news.

Dalle parole dello studio si può evincere come esso tenga moltissimo alla creazione di un'esperienza nuova, quindi è molto probabile che Wit punterà sia a guadagnare una nuova schiera di appassionati che a coinvolgere i fan storici del brand. Poi, con lo stesso entusiasmo che pervade ogni punto del messaggio, gli autori di The One Piece richiedono in maniera diretta aiuto per ampliare il personale che si dedicherà al remake, per diffondere questo lavoro in tutto il mondo.

"The One Piece" sarà disponibile in streaming su Netflix, ma non ha ancora una data d'uscita. Il nuovo anime cercherà di offrire una boccata d'aria fresca alla narrazione, pur mantenendo un retrogusto familiare. Per gli avidi lettori del manga, invece, ricordiamo che sono usciti i primi spoiler su One Piece 1102.