The ONE PIECE parola a Wit Studio: le grandi ambizioni del regista del remake

Il Jump Festa 2024 si è chiuso con un annuncio sorprendente: la conferma della produzione di un remake dell’anime di ONE PIECE. La collaborazione tra Wit Studio e Netflix, che continua ad investire nell’epopea piratesca di Oda dopo i record della serie live action, fa ben sperare nella riuscita del progetto, nato con grandi ambizioni.

A confermarlo sono stati sia il team di Wit Studio, che ricordiamo ha prodotto le acclamate prime tre stagioni di Attack on Titan, sia il regista al quale è stato affidato l’importante progetto. “Abbiamo come obiettivo quello di forgiare nuovi percorsi per la serie, per divampare l’ispirazione in tutto il mondo attraverso il triumvirato di sogni, amicizia e speranza per i temi futuri rappresentati magistralmente da Eiichiro Oda nel suo manga”, con queste parole il regista ha voluto presentare il progetto al mondo, ostentando ambizione e sicurezza per un anime remake che sta facendo già molto discutere.

Ripartendo dalle prime battute dell’avventura di Luffy, la saga iniziale riporterà gli spettatori nel mare orientale, e rappresenterà la prima vera sfida per il nuovo team di animatori e autori. “Il progetto parte dall’idea di rianimare la saga dell’East Blue con un tocco moderno. Nonostante si tratti di un viaggio durato 25 anni, l’anime originale resta ancora oggi intenso e coinvolgente. Il nostro obiettivo è dipingere la storia di Luffy tramite uno stile fresco ma comunque nostalgico”.

Aspettando novità sul progetto, ecco il nostro speciale dedicato a The ONE PIECE, e ricordiamo che Oda ha anticipato una grande battaglia tra due Imperatori. Voi cosa ne pensate del remake di ONE PIECE? Diteci la vostra riguardo le ambiziose parole del regista nei commenti.