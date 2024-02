THE ONE PIECE, quali potrebbero essere i vantaggi dell'anime remake?

L’intera community di fan dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda è rimasta profondamente sorpresa quando, a dicembre del 2023, Netflix ha annunciato di star finanziando la produzione di un anime remake, dal titolo The One Piece, ad opera di Wit Studio. Il progetto ha fatto e continua a far discutere ma potrebbe avere diversi vantaggi.

Visto l’enorme successo ricevuto già dalla serie prodotta da Toei Animation, che ha ormai superato da tempo la soglia dei 1000 episodi, tra cui si trovano numerosi filler, e l’incredibile popolarità raggiunta con la serie live-action di ONE PIECE, Netflix ha deciso di puntare grandi somme sul franchise annunciando un remake che sembra aver già fatto la storia, ancora prima di essere pubblicato.

Per quanto l’operazione possa apparire come insensata per molti fan storici della serie, presenta diversi aspetti potenzialmente positivi, e che potrebbero incidere molto sul modo in cui gli appassionati di anime giapponesi usufruiscono delle produzioni animate. Portare un racconto moderno, fresco, rivisitato delle avventure dei Mugiwara su una piattaforma come Netflix spingerebbe, infatti, milioni di spettatori giapponesi ad abbonarsi al servizio, che lì, come è noto, fatica a esplodere da diversi anni.

Questo potrebbe comportare una diffusione maggiore di altre piattaforme e servizi in streaming nel Sol Levante, e di conseguenza maggiori introiti da investire in produzioni e collaborazioni con altri studi del settore. Inoltre, resta il fatto che con oltre 1000 episodi la serie di ONE PIECE resta uno scoglio difficilmente accessibile agli appassionati di anime che vorrebbero seguire la storia di Luffy, e per questo un remake renderebbe il loro avvicinamento al racconto più semplice. Aggiungiamo anche che, a differenza dell’anime originale, questa produzione potrebbe definire sin da subito uno stile coerente e persistente, che non sarà modificato in futuro.

Come ha dimostrato la serie live-action di ONE PIECE, c’è ancora una grossa fetta di pubblico da poter conquistare, e con ritmi produttivi più umani e meno stressanti, non a cadenza settimanale ma in blocco di 8-12-24 episodi una o due volte l’anno come ci hanno ormai abituato le piattaforme, è probabile che la qualità della produzione sarà sempre alta. Da una parte si da molto più tempo agli artisti e agli animatori e dall’altra si cerca di coinvolgere più pubblico producendo una serie che valga la pena di essere vista.