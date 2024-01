THE ONE PIECE quando è nato l'anime remake? La produzione è avviata da tempo

I nomi di Netflix e One Piece sono ormai strettamente legati tra loro. Dopo l'esperimento riuscito della serie live-action, Netflix ha portato sulla piattaforma l'arco animato di Egghead di One Piece, confermando il suo pieno supporto all'universo di Eiichiro Oda. Nel corso del Jump Festa del 2023, Netflix ha annunciato anche The One Piece, un remake dell'omonimo anime.

Un nuovo report finanziario svela che Wit Studio, lo studio che si occuperà del rifacimento moderno di One Piece, è al lavoro da più tempo di quel che si potrebbe immaginare sull'IP. Secondo questo report trimestrale, Wit ha iniziato a mettere mano sull'opera già a settembre 2023. Inoltre un elenco delle operazioni di produzione video per la serie indica un inizio dei lavori su di essa molto precedente all'annuncio dell'anime, avvenuto il 17 dicembre.

Netflix, dopo il successo, del live-action, vuole chiaramente diventare il punto di riferimento per i fan di One Piece e sembra credere sempre di più nel possibile successo di ognuno di questi prodotti. Sfortunatamente, però, ciò non significa che la seconda stagione della serie live-action o il debutto di The One Piece avverranno necessariamente nel 2024: al contrario, potrebbe essere necessario aspettare qualche mese in più per ammirare le due produzioni in streaming.



Purtroppo, come ogni prodotto di intrattenimento, anche il remake di One Piece non mette d'accordo tutti. Per esempio, il direttore delle animazioni di Red si è scagliato contro The One Piece. Ovviamente, la scelta di annunciare un riavvio dell'adattamento anime in contemporanea al completamento della serie originale è stata e sarà argomento di discussione. E voi, cosa ne pensate del remake di One Piece? Credete che Wit Studio sarà all'altezza del lavoro svolto da Toei Animation? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.