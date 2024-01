THE ONE PIECE: quando uscirà l'anime remake? Forse ci vorrà ancora molto

Il Jump Festa 2024 ha scioccato il fandom con un annuncio a dir poco clamoroso. WIT Studio sta producendo un anime remake di ONE PIECE per Netflix. La storia della ciurma di Cappello di Paglia sta per ricominciare da zero, ma quando debutterà la serie? Per l'uscita di THE ONE PIECE potrebbe volerci ancora molto.

La produzione di THE ONE PIECE è già ben avviata. Un rapporto finanziario di IG PORT, società che possiede la maggioranza di WIT Studio, rivela che lo studio d'animazione responsabile di THE ONE PIECE sta lavorando al progetto sin da prima dell'annuncio. L'anime è stato registrato nella sezione trimestrale che copre i mesi da settembre a novembre 2023, mentre l'annuncio risale a dicembre. Dunque, WIT Studio sta lavorando a THE ONE PIECE già da alcuni mesi prima del reveal al pubblico. Ma quindi THE ONE PIECE debutterà nel 2024?

Che l'uscita di THE ONE PIECE possa avvenire già nel 2024 è poco probabile. WIT Studio e Netflix hanno sulle spalle un'eredità importante e sbagliare non è consentito. Le due società devono studiare ogni minimo dettaglio e affrettare i tempi è un qualcosa che porterebbe su una strada sbagliata. Inoltre, bisogna considerare i vari altri impegni dello studio d'animazione. Per il 2024 WIT Studio ha in produzione anche Moonrise, l'isekai su Suicide Squad e Great Pretender. L'uscita di queste serie allontana THE ONE PIECE, che potrebbe dunque esordire nel 2025.