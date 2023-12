THE ONE PIECE, quando uscirà l'atteso remake dell'anime?

Il Jump Festa 2024 ha scosso la comunità di appassionati con un annuncio clamoroso e inaspettato. WIT Studio, per conto di Netflix, ha in produzione un anime remake per ONE PIECE. Al momento questo progetto è stato mostrato attraverso una prima locandina ufficiale, ma quando potrebbe uscire THE ONE PIECE?

Il clamoroso successo ottenuto dal live-action di ONE PIECE ha spinto Netflix ha rinnovare il legame con Shueisha e Weekly Shonen Jump. Lo studio d'animazione WIT Studio è stato incaricato di produrre un remake di ONE PIECE in occasione dei 25 anni dal debutto dell'anime originale di TOEI.

THE ONE PIECE è un remake che ha poco senso – considerando che sia l'anime che la serie manga devono ancora terminare -, ma che ha già conquistato il pubblico. L'hype per questa produzione che ricomincerà la storia di Rufy e della ciurma dei Cappello di Paglia è alle stelle. Gli appassionati potrebbero però dover aspettare ancora a lungo.

L'anime remake di ONE PIECE festeggerà il 25° anniversario della serie. Il debutto sulle televisioni nipponiche risale al 20 ottobre 1999, per cui dovrebbe essere questa la data di riferimento per il fandom. Che THE ONE PIECE possa uscire nell'autunno del 2024? L'augurio è questo, ma al momento questa produzione sembra ancora in uno status primordiale. Al momento non è infatti disponibile neppure un trailer, ma solamente una prima immagine promozionale.