The One Piece: al remake basterebbero 300 episodi per adattare il manga?

Se c'è un elemento su cui The One Piece può costruire la ricetta del suo successo, e ricodificare in un orizzonte inedito le logiche che attraversano l'adattamento animato targato Toei, quello è senza alcun dubbio il ritmo. E la possibilità che il remake possa completare il suo corso in un arco di circa 300 episodi non appare così chimerica.

Occorre prima di tutto sottolineare che sulla reale natura del nuovo adattamento, così come sulle metodologie che Wit Studio intenderà qui perseguire, c'è una scarsità di informazioni pressoché totale, motivo per cui qualsiasi considerazione o congettura del caso può tranquillamente scadere in un mero volo pindarico, soprattutto considerato l'alone di segretezza in cui i produttori dell'anime hanno calato (per adesso) il progetto in questione.

Al tempo stesso, però, è chiaro che la realizzazione di The One Piece non passi solo attraverso un possibile malcontento di Shueisha verso Toei, ma soprattutto per la necessità delle aziende coinvolte di ricodificare l'immaginario animato del manga di Eiichiro Oda secondo canoni e logiche diverse, a partire – magari – dall'adozione di un andamento ritmico più dinamico e armonico rispetto a quello storicamente esibito dalla versione anime realizzata sin dal 1999 da Toei Animation.

Se ci pensiamo, l'elemento su cui buona parte (se non addirittura, la quasi totalità) della fanbase di One Piece si mostra concorde, e che spinge le generazioni più giovanili di spettatori (cioè quelle meno fidelizzate alle logiche dell'anime corrente) ad esercitare una certa distanza dal prodotto animato, è proprio il ritmo sincopato che cadenza l'adattamento di One Piece. In tal senso, astraendosi da quella consuetudine che porta Toei ad adattare circa un capitolo – e talvolta, anche solo la metà di un numero fumettistico – per episodio, Wit Studio avrebbe la possibilità da un lato di rendere più drammaturgicamente coeso e incisivo il racconto, e dall'altro di innervare la serie di quelle stesse soluzioni ritmiche tipiche degli anime stagionali, su cui gli appassionati odierni di animazione giapponese sono soliti costruire quotidianamente il loro investimento emotivo.

E seppur alcuni addetti ai lavori o commentatori esterni reputano il progetto un affronto all'immagine sacrale di cui l'adattamento originale godrebbe nell'immaginario collettivo - tanto che di recente anche il direttore delle animazioni di Red si è scagliato contro The One Piece - in realtà ciò che consentirebbe alla serie di ritagliarsi uno spazio organico nel panorama odierno degli anime, e di giustificare la sua stessa esistenza al di là della mera (e assolutamente legittima) necessità dei produttori di capitalizzare l'alto grado di fidelizzazione dei lettori/spettatori di One Piece, è da ritrovare proprio in una eventuale disparità di approccio rispetto al prodotto di Toei, che porterebbe così il remake a rendere più asciutto e lineare il racconto, senza arenarsi in quei continui allungamenti ed estensioni a cui tende l'anime corrente.

Se la necessità da parte della serie originale di dilungare il racconto attraverso l'inserimento di elementi riempitivi è stata motivata dalla costante prossimità narrativa agli eventi del manga, un prodotto così distante nel tempo dalle configurazioni attuali dell'opera di Oda qual è appunto il remake ha perciò la possibilità di operare in totale autonomia, anche (e soprattutto) per quel che concerne l'andamento ritmico del racconto: con ogni episodio di The One Piece che potrebbe così arrivare a racchiudere la materia narrativa di tre o addirittura quattro capitoli, specialmente nelle sue saghe iniziali.

In questo modo non solo completerebbe il suo corso (almeno fino ad Egghead) in poco più di trecento episodi, ma riuscirebbe nell'impresa di riportare l'adattamento animato del manga di Oda al centro delle strategie di consumo anche di quella (importante) fascia di spettatori meno avvezza alle dinamiche riempitive dell'anime originale, essenziale per garantire il successo commerciale dell'opera, e quindi per la sua prosecuzione nel tempo.

Inoltre una strategia simile si rivelerebbe essere una panacea anche per chi non è di certo un neofita: seppur in One Piece ci siano delle saghe estremamente dense, ma che costruiscono la propria complessità proprio grazie all'ampio respiro che le attraversa - tanto che abbiamo incluso Wano nella lista dei tre archi narrativi degli shonen che necessitano di essere così lunghi – altri cicli di episodi come quello di Whole Cake Island acquisterebbero una maggiore coesione interna, se alla loro base si eliminassero tutte quelle incongruenze e digressioni che portano più volte il racconto ad implodere su sé stesso.