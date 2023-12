THE ONE PIECE, il remake verrà animato con l'IA? I fan temono il peggio

L'annuncio di THE ONE PIECE ha sorpreso un po' tutti, suscitando le reazioni più disparate. Tuttavia, il comunicato stampa che ha accompagnato il teaser al Jump Festa 2024 è poco chiaro. Il team di WIT Studio di occuperà dell'anime remake di ONE PIECE avvalendosi delle capacità dell'Intelligenza Artificiale?

Per molti, il remake anime di ONE PIECE ha poco senso. Per altri, invece, permetterà di recuperare una serie imperdibile ormai avviata già da un quarto di secolo. Sono diversi i motivi per cui vorremmo vedere THE ONE PIECE prima di subito, ma il principale è che potrebbe rivelarsi l'edizione definitiva della storia di Eiichiro Oda sfruttando animazioni di nuova generazione ed eliminando filler e scene ripetitive presenti nella serie TOEI Animation.

Secondo il comunicato stampa di Netflix per THE ONE PIECE, il remake dell'anime sarà "un'esperienza fresca, ma familiare, che utilizzerà una tecnologia visiva all'avanguardia per reimmaginare le avventure di Rufy attraverso l'amata saga dell'East Blue". Proprio questo estratto ha lanciato l'allarme. Che THE ONE PIECE venga animato con la tanto discussa IA?

L'intelligenza artificiale è uno dei topic centrali di questi ultimi mesi, nel campo dell'animazione giapponese e non. Il director di Bleach: Thousand-Year Blood War si è espresso sull'IA negli anime, esprimendo un punto di vista dall'interno. L'IA è si uno strumento limitato rispetto alla creatività umana, ma anche prezioso. La sua rapidità potrebbe infatti contribuire a mitigare gli immensi carichi di lavoro a cui gli animatori sono sottoposti.

Al momento non è chiaro quali saranno le "tecnologie visive all'avanguardia" utilizzate per THE ONE PIECE, ma WIT Studio ha già utilizzato l'IA per animare alcune scene del corto The Dog & The Boy. Il fandom già teme il peggio, ma quella frase potrebbe anche semplicemente riferirsi ad animazioni più moderne rispetto a quelle del 1999.