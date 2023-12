THE ONE PIECE: tutto quello che sappiamo sull'anime remake di Netflix e WIT Studio

Cominciato nel 1999, ma arrivato in Italia solamente due anni più tardi, il 2024 segna il 25° anniversario dell'anime di ONE PIECE. Per celebrare questa ricorrenza, l'iconica opera shonen di Eiichiro Oda verrà completamente riadattata. È stato infatti annunciato l'anime remake THE ONE PIECE, scopriamone tutti i dettagli.

L'annuncio di THE ONE PIECE è arrivato al Jump Festa 2024, al culmine di un panel clamoroso sul franchise che ha svelato le novità in arrivo nel corso del prossimo anno sia per quanto riguarda il manga di Oda, che per quanto riguarda la produzione del live-action e l'anime di TOEI.

THE ONE PIECE è un remake che ricomincerà l'epopea di Rufy dal principio. La prima immagine promozionale diffusa ritrae infatti un Rufy ancora bambino nei pressi di una scogliera e di uno dei mulini del Villaggio di Foosha. La narrazione ripartirà dunque dal principio, ossia da Romance Dawn. La prima stagione di THE ONE PIECE dovrebbe comunque coprire già tutta la Saga del Mare Orientale. Nella clip promozionale per il 25° anniversario dell'anime non mancano inoltre diversi volti noti, indice che la storia andrà a coprire fedelmente le varie saghe della storia.

Il remake THE ONE PIECE ha il potenziale per diventare l'edizione definitiva dell'opera. Oltre che adottare animazioni di nuovissima generazione, questo nuovo anime potrebbe infatti andare a risolvere i problemi di ritmo della serie TOEI e andare a cancellare i filler disprezzati dal fandom. Inoltre, THE ONE PIECE darà modo a tutti coloro i quali avevano terrore di cimentarsi in una storia da oltre 1000 episodi di avvicinarsi alla serie. Sarà ideale anche per i puristi, in quanto le voci resteranno fedeli alle originali.

A occuparsi del remake di ONE PIECE sarà WIT Studio, studio d'animazione giapponese già molto famoso per gli adattamenti di Attack on Titan, Vinland Saga, Spy x Family e tanti altri. L'anime verrà pubblicato su Netflix – ma ancora non abbiamo una finestra d'uscita ufficiale – andando a rinsaldare il legame tra Shueisha e il colosso dello streaming. D'altronde ONE PIECE è uno dei manga più venduti del 2023 e questo accordo non farà altro che bene a entrambe le parti.