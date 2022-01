The Orbital Children, l'anime è disponibile su Netflix con doppiaggio in italiano

Il mese di gennaio si sta per chiudere con una nuova produzione originale targata Netflix, ovvero The Orbital Children, frutto di un autore tra i più celebri nel campo dell'animazione giapponese. Ebbene, dunque, il nuovo anime di Mitsuo Iso è disponibile alla visione sul portale dedito allo streaming on-demand.

In occasione della vigilia di Natale, il colosso americano aveva promesso l'imminente debutto di The Orbital Children che si è infine compiuto nella giornata di ieri per arricchire il sempre più prolifero palinsesto Netflix. La produzione originale si compone di appena 6 episodi dalla durata ciascuno di circa 30 minuti, un minutaggio leggermente maggiore rispetto alla media del settore.

Netflix, che ha già rilasciato anche la versione con tanto di doppiaggio in italiano, descrive l'anime quanto segue: "Nel 2045 due bambini nati sulla Luna e tre bambini nati sulla Terra cercano di sopravvivere dopo che un incidente sulla loro stazione spaziale li ha isolati".

Si tratta dunque di un'avventa di 5 ragazzi in un futuro all'insegna della tecnologia, dove lo spazio è divenuto accessibile a tutti. E voi, invece, cosa ne pensate di The Orbital Children, ne approfitterete per visionare la nuova produzione Netflix? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.