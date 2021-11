The Orbital Children: numero di episodi, trailer e data di uscita per l'anime Netflix

Durante l'evento Netflix Festival Japan 2021, la nuova serie anime del regista e sceneggiatore Mitsuo Iso è stata ufficialmente presentata attraverso un primo trailer. The Orbital Children arriverà sul catalogo del colosso dello streaming a inizio 2022.

Quindici anni dopo il debutto di Coil - A Circle of Children, il noto animatore giapponese tornerà al centro della scena con The Orbital Children. Questo suo nuovo progetto in sei episodi arriverà sul catalogo Netflix a partire dal 28 gennaio 2022.

Le vicende di The Orbital Children, il cui nome originale è Chikyugai Shonen Shojo, Extra-Terrestrial Boys & Girls, iniziano nell'anno 2045, quando la tecnologia è avanzata a tal punto che chiunque può viaggiare liberamente nello spazio. I bambini nati sulla luna e quelli provenienti dalla Terra si incontrano nella stazione spaziale giapponese Anshin. Il loro futuro è però deciso dai misteriosi Seven Poem.

Con il contributo finanziario di Avex Pictures e ASMIK Ace, The Orbital Children è in fase di realizzazione presso il nuovo studio d'animazione Production +h. Oltre a Mitsuo Iso, ideatore, scrittore e direttore dell'opera, nello staff sono presenti Kenichi Yoshida, in qualità di character designer, e Toshiyuki Inoue, in qualità di animatore. La colonna sonora è affidata al compositore Rei Ishizuka.

Vi ricordiamo che al Netflix Festival Japan 2021 sono stati presentati oltre 20 nuove serie anime in arrivo, tra cui Ultraman Stagione 2 e Vampire in the Garden di Wit Studio.