The Orbital Children, nuovo trailer per l'anime originale Netflix: ecco la data d'uscita

Si intitolerà The Orbital Children il nuovo anime originale del colosso americano dedito allo streaming on-demand, Netflix, che vedrà il ritorno alla regia di Mitsuo Iso. Il director ha chiamato in causa uno staff d'eccezione per il suo progetto atteso al debutto all'inizio del nuovo anno.

L'azienda sta davvero aumentando i suoi sforzi per rafforzare il proprio palinsesto anime. Negli ultimi mesi, infatti, sono arrivati diversi titoli ad arricchire la sezione dedicata e molti altri sono stati annunciati all'evento dedicato lo scorso novembre per promuovere la line-up di Netflix per il 2022. Uno degli anime più attesi è The Orbital Children di Mitsuo Iso (Denno Coil) che insieme al character design di Kenichi Yoshida (Eureka Seven) e ad uno degli animatori più famosi al mondo, Toshiyuki Inoue, avrà il compito di lasciare un segno indelebile agli appassionati.

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato un nuovo trailer e una nuova locandina promozionale, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia, che forniscono un ulteriore assaggio dell'anime originale del neo-studio Production +h atteso al debutto in tutto il mondo il 28 gennaio 2022. La storia è ambientata nel 2045, in un futuro in cui viaggiare nello spazio è diventato semplice per tutti. Un giorno, dei bambini cresciuti sulla Terra incontrano dei bambini cresciuti sulla Luna nella stazione spaziale Anshin, ma all'improvviso qualcosa mette a repentaglio la loro vita.

