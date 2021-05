The Poetry of Ran arriva in Italia con Star Comics: i 2 Volumi disponibili dal 12 maggio

Come anticipato dagli Star Days dello scorso settembre, la miniserie The Poetry of Ran arriverà in Italia tra poco più di una settimana, con un uno splendido box esclusivo con entrambi i Volumi. La raccolta sarà disponibile dal 12 maggio in fumetteria, libreria e store online al prezzo di €14,90.

Edizioni Star Comics descrive così la sinossi del manga: "La trovatrice Tolue è in viaggio alla ricerca di ispirazione per le sue canzoni. In un villaggio incontra Ran, un giovane guerriero che dà la caccia ai Karma, dei terribili mostri antropofagi che, a causa dell’impurità degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto ad assorbire tutta la loro impurità, assumendo su di sé il loro fato e attirando così il disprezzo della gente. Osservando da vicino il ragazzo mentre combatte fianco a fianco con la morte, Tolue prende la sua decisione: comporrà una canzone su di lui!".

Kegare no Uta, questo il titolo ufficiale dell'opera, è una miniserie composta da due Volumi scritti e illustrati da Yusuke Osawa nel 2017, di genere action/fantasy. In calce potete dare un'occhiata al box da collezione, che vi ricordiamo essere già preordinabile su Amazon a prezzo scontato.

E voi cosa ne dite? Vi interessa questo manga? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Star Comics ha recentemente annunciato l'arrivo in Italia di tantissime opere giapponesi tra cui Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission e ONE PIECE Novel Law, in quello che si preannuncia come un anno ricchissimo di grandi soprese.