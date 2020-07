The Pokémon Company presenta una figure inedita di Espeon

The Pokémon Company si prepara a immettere sul mercato una nuova figure di Espeon, l'evoluzione di Eevee di tipo psico introdotta nella seconda generazione dei mostriciattoli tascabili. Il collezionabile, prodotto dalla Funko, approderà negli store online il 21 Luglio dalle ore 18:00.

Questa particolare versione di Espon fa parte della serie di figure, "Afternoon With Eevee", che se combinata con il resto delle altre forma il completo quadro evolutivo del Pokémon di tipo Normale. La linea di collezionabili è nata in seguito alla fruttuosa collaborazione dello scorso anno tra The Pokémon Company e Funko POP!, "A Day of Pikachu", e al notevole successo riscosso dai modellini Funko delle creature tascabili.

Nel caso foste interessati all'acquisto della figure di Espeon, vi avvertiamo che le precedenti sono andate sold-out nel giro di pochi giorni dalla loro disponibilità, perciò vi consigliamo caldamente di affrettarvi sullo store online del Pokémon Center durante la giornata del 21 Luglio.

Dopo l'arrivo di Espeon, per completare la collezione di Eevee mancano all'appello solamente Leafeon, Jolteon e Umbreon.

Pokémon: la miglior proposta di matrimonio passa per una Poké Ball? Ecco un'idea geniale. Uno studente viene elogiato per i suoi studi, ma la realtà è ben diversa, e come avrete intuito c'entrano i Pokémon.