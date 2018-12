The Price of Smiles di Tatsunoko Productions si mostra con un trailer inedito

Il sito ufficiale di The Price of Smiles (Egao no Daika), nuovo anime che celebrerà il 55° anniversario di Tatsunoko Production, ha recentemente pubblicato in rete un nuovo spot pubblicitario, rivelando inoltre che la serie esordirà in anteprima su WOWOW il prossimo 4 gennaio 2019.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci permettere di ammirare i personaggi principali del nuovo anime che il pubblico nipponico potrà seguire dal 7 gennaio 2019 sulle reti televise Tokyo MX e Yomiuri TV. È già stato confermato che la serie commemorativa si comporrà di 12 episodi da 30 minuti circa ciascuno. Il tema di apertura "Egao no Kanata" (Beyond the Smiles) sarà eseguito da Chiho feat. majiko.

Di seguito trovate le descrizioni biografiche dei personaggi finora annunciati.

Doppiata da Yumiri Hanamori , Yūki Soleil è la principessa di un regno millenario. È una ragazza innocente, ingenua e espressiva, che a volte piange, ride e si arrabbia.

, è fanciulla che sorride sempre quando ha a che fare con le altre persone, ma non permette mai a nessuno di capire i suoi veri sentimenti. Ha un lato riservato ed è un eccellente soldatessa della Bürger Squad dell’impero. È molto abile nel combattimento ed è anche un ottimo pilota, ma risulta del tutto incapace di esprimere i propri sentimenti. Si è arruolata nell’esercito per poter continuare a esistere - non ha uno scopo nella vita, ma si sente a suo agio coi suoi compagni di squadra. Doppiato da Yoshitsugu Matsuoka , Joshua Ingram è l’amico d’infanzia di Yūki. Discende da una famiglia di cavalieri che hanno sempre difeso il regno. Tratta Yūki come se fosse la sua sorellina, che a sua volta lo considera il suo primo amico e confidente. È un giovane appassionato che crede che determinazione e forza di volontà possano risolvere qualsiasi cosa. Ritiene che proteggere Yūki sia il sacro compito.

, è l’amico d’infanzia di Yūki. Discende da una famiglia di cavalieri che hanno sempre difeso il regno. Tratta Yūki come se fosse la sua sorellina, che a sua volta lo considera il suo primo amico e confidente. È un giovane appassionato che crede che determinazione e forza di volontà possano risolvere qualsiasi cosa. Ritiene che proteggere Yūki sia il sacro compito. Doppiata da Rina Satou , Reira Etoile è la tutrice di Yūki, nonché l’unica persona di cui la principessa ha paura. È estremamente intelligente e severa circa l’uso delle buone maniere. Generalmente reticente, è una delle poche persone di tutto il regno che possano rimproverare Yūki. Il suo atteggiamento severo è scaturito da una sincera forma d’amore. Sostiene sempre Yūki.

, è il capo dell’ordine cavalleresco. Prova per Yūki un affetto paterno e sorride tutte le volte che la incontra. È un eccellente comandante sul compa di battaglia e dà sempre ordini precisi. È stato amico di Izana fin dai tempi dell’accademia militare. Doppiato da Ryotaro Okiayu , Izana Langford è un funzionario politico calmo, disinvolto e analitico. Non ama i conflitti, ma se verrà messo alle strette combatterà per proteggere la sua amata moglie e la propria figlia. Non regge l’alcol. È stato amico di Harold fin dai tempi dell’accademia militare.

, è un funzionario politico calmo, disinvolto e analitico. Non ama i conflitti, ma se verrà messo alle strette combatterà per proteggere la sua amata moglie e la propria figlia. Non regge l’alcol. È stato amico di Harold fin dai tempi dell’accademia militare. Doppiato da Makoto Koichi , Yuni Vanquish è una pilota che proviene dal confine, nonché sorella gemella di Lune. Trasuda una personalità brillante e vuole sempre aiutare le persone. Le piacciono le cose carine. Tuttavia, ha l’abitudine di commettere errori a causa della propria incoscienza. Tiene davvero molto a Lune, che è sempre disposto a sostenerla. Eccellente pilota, è tuttavia affetta da scarse capacità di comando.

Di seguito vi proponiamo infine anche la sinossi ufficiale di The Price of Smiles diffusa da Tatsunoko Productions.



“Su un pianeta lontano dalla Terra c’è un regno colmo di volti sorridenti. La principessa Yūki ha 12 anni e sta per raggiungere un’età molto importante per la vita di una persona. Ogni giorno piangere, ride e a volte il suo cuore palpita per l’eccitazione. Per tutto il tempo, vive allegramente nel palazzo reale. Ella trascorre le proprie giornate con i suoi leali vassalli: Reira, la sua tutrice; Izana, che l’assiste negli affari politici; Harold, il capo dei cavalieri. E poi vi è il suo amico d’infanzia e aiutante Joshua.



‘Yūki! Se hai spirito e coraggio, puoi fare qualsiasi cosa!’

‘…Non di nuovo! Joshua, sii nobile!’



Stella ha 17 anni, è un soldato capace e riservato Tuttavia, lei sorride sempre… poiché sorridere è essenziale per continuare a vivere. Questa è una storia di due ragazze nate su pianeti lontani.”