The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, immagini e dettagli sul nuovo anime spokon

L'iconico anime spokon sul tennis tornerà dopo quasi dieci anni di assenza. Di recente, è stato infatti annunciato The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, nuova serie in uscita nel 2022 basata sul manga di Takeshi Konomi. Ryoma Echizen e la sua racchetta stanno per tornare, eccoli nelle immagini in anteprima!

In occasione del recente Jump Festa 2022, sull'account Twitter ufficiale della serie, sono state pubblicate delle nuove immagini ufficiali di The Prince of Tennis II: U-17 World Cup che mostrano il ritorno sul campo da gioco di Ryoma Echizen.

Lo storico protagonista, tornerà questa volta su un campo da gioco di livello internazionale: il campionato mondiale under 17. Come potete vedere dalle quattro immagini condivise con i fan, Ryoma dovrà affrontare le delegazioni nazionali di altri Paesi, tra cui i rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Al momento, oltre a ciò, è impossibile dire se questo nuovo anime seguirà in qualche modo gli eventi del manga o se invece racconterà una storia originale.

Il principe del tennis di Takeshi Konomi è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2008, diventando uno degli spokon più di successo della rivista. Dai quaranta due tankobon pubblicati, è stata tratta una serie anime, degli OVA e una serie live-action Netflix.

U-17 World Cup è una produzione MSC x Studio Kai. Keiichiro Kawaguchi, che ha lavorato a Hunter x Hunter -The Last Mission- è il regista di questa serie, mentre Mitsutaka Hirota, Yu-Gi-Oh! VRAINS ne è il supervisore. Altri nomi di grande caratura che lavorano alla serie sono il composer Chihiro Tamaki e il character designer Akiharu Ishii, che hanno lavorato rispettivamente a Digimon Adventure tri: Coexistence e Ghost in the Shell.

Vi lasciamo al poster di Ryoma! Rebirth The Prince of Tennis, il più recente film anime della serie.