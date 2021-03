The Promised Neverlan 2x09: incogruenze e tagli, ancora polemiche per l'anime

Con soli due episodi rimanenti, una delle serie più attese di questo palinsesto invernale si sta avvicinando al termine. La seconda stagione dell'anime di The Promised Neverland, però, è probabilmente una delle più grandi delusioni dell'ultimo periodo e le polemiche continuano incessantemente anche in seguito al nono episodio.

The Promised Neverland 2x09, disponibile in streaming su VVVVID, prosegue sul sentiero tracciato in precedenza, una strada contraddistinta da pesanti tagli, eventi confusionari e improvvisi cambi di rotta. La community è ormai unita nel dire che questa seconda stagione animata diventa sempre peggio man mano che va avanti.

Una scena "alla Batman V Superman" ha impedito a Norman di uccidere una piccola demone e di portare a termine il genocidio che tanto aveva bramato. Nell'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu questo avvenimento è però ben diverso. Sulle pagine del manga il ragazzo rinuncia al genocidio, ma non rimpiange mai di aver massacrato la famiglia reale. Nell'anime ciò non succede semplicemente perché la famiglia reale non ha mai fatto la sua apparizione, e con soli altri due episodi rimanenti probabilmente non la farà mai.

Inoltre, nel manga Sonju e Mujika riescono a restaurare il mondo dei demoni riempiendo il vuoto di potere dettato dallo sterminio della famiglia reale, ma se quel vuoto di potere non esiste, la loro figura perde totalmente di rilevanza.

In precedenza, Isabella era stata incaricata di trovare i bambini della Grace Field House; in cambio avrebbe ottenuto la libertà. Tuttavia, nell'episodio 9 vediamo che è già stata promossa al grado di Nonna pur non avendo praticamente fatto nulla. Uno dei pochi cambiamenti che aveva un reale potenziale narrativo è divenuto privo di alcun senso, dato che tra questi due avvenimenti Isabella non ha avuto alcuno spazio.

E voi cosa ne pensate di questa seconda stagione? State riuscendo ad apprezzarla vedendola come una serie a se stante slegata dal manga? Nel frattempo, la difficile scelta di Emma potrebbe portare a gravi conseguenze in The Promised Neverland 2.