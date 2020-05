The Promised Neverland 177: c'è una morte scioccante nel nuovo capitolo

The Promised Neverland si concluderà presto, queste le parole della direzione editoriale di Weekly Shonen Jump. Non è ancora dato sapere cosa significhi quel presto, anche se è da diverso tempo che il manga viene annunciato in conclusione e la storia si dirige sempre di più verso l'atteso finale. Ma Emma e gli altri ne hanno ancora da sopportare.

Il capitolo 176 di The Promised Neverland ci aveva lasciati col fiato sospeso. Emma è riuscita a riunirsi con Phil, ma a Grace Field c'è chi non ha tollerato la distruzione delle fattorie di bambini da cui i demoni di rango maggiore traevano cibo d'alta qualità. Uno di essi riesce a raggiungere i bambini in una delle case del complesso di orfanotrofi e cerca di attaccarne uno. Emma la salva ma sembra finire dritta nel mirino del mostro finché non appare Isabella a salvarla e subire il colpo.

La mamma storica dei bambini di The Promised Neverland, primo nemico del manga e scomparso per diverso tempo fino all'arco narrativo odierno, subisce un attacco che la colpisce in più punti del corpo. È palese fin da subito che la donna non può riprendersi dalle ferite e con le ultime forze riesce ad abbracciare i suoi bambini dopo averne ricevuto il perdono. Proprio come un fulmine a ciel sereno, The Promised Neverland ci annuncia così la morte di Isabella che finalmente potrà andarsene in pace.