The Promised Neverland 178 spoiler: ancora sorprese ma siamo al penultimo capitolo?

Su Weekly Shonen Jump si è da poco concluso Demon Slayer, eppure sembra che un altro nome eccellente stia per salutare i ranghi. Già da tempo infatti The Promised Neverland è prossimo alla fine e gli autori, così come la redazione, hanno più volte ribadito che il finale è vicinissimo. E i primi spoiler sembrano confermare che siamo agli sgoccioli.

Come di consueto, i giovedì escono i primi spoiler delle serie di Weekly Shonen Jump e tra queste c'è The Promised Neverland. Il titolo di Kaiu Shirai e Demizu Posuka ha lanciato un capitolo 177 a sorpresa dove è morta mamma Isabella, uno dei personaggi apparsi nel primo capitolo. Archiviata questa fase, le prime immagini, che potete vedere in calce, e le descrizioni ci lanciano verso il finale.

Emma e gli altri bambini si dirigono verso l'ascensore di Grace Field e incontreranno Musica per un ultimo saluto. Una volta scesi nel passaggio, il mondo cambia e le acque dorate sembrano avvolgere anche i bambini e gli umani che non sono in quell'area, come quelli nelle fattorie intensive che non possono muoversi o parlare autonomamente.

Nelle pagine finali i ragazzi si ritrovano su una riva, semisvenuti. Phil è il primo a svegliarsi in uno scenario con la Statua della Libertà: sono arrivati finalmente nel mondo umano? Nel prossimo capitolo, The Promised Neverland riceverà la copertina e le pagine a colori per celebrare il climax. Potrebbe quindi trattarsi dell'arrivo del finale tanto atteso.