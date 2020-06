The Promised Neverland 180: spoiler penultimo capitolo, il segreto finale viene svelato

Dopo quattro anni di pubblicazione, The Promised Neverland si approccia al suo finale. Da diversi mesi Weekly Shonen Jump e i due autori avevano annunciato che il manga si stava dirigendo speditamente verso la conclusione. Oggi è arrivata però la conferma dai primi leak della rivista che portano anche i primi spoiler sul capitolo 180.

The Promised Neverland 180 sarà il penultimo capitolo della saga e ci mostrerà qual è la vera natura della promessa stipulata da Emma col dio dei demoni. Sul finale dello scorso capitolo, i ragazzi di Grace Field hanno deciso di partire alla ricerca di Emma che si ritrova invece da sola in un territorio nevoso.

Le prime immagini del capitolo 180 di The Promised Neverland che potete osservare in calce ci riportano al momento in cui la ragazzina e il demone parlano della promessa e sembra che il prezzo da pagare per l'umana ci sia stato: perderà tutti i ricordi della sua famiglia e non solo, non sarà più in grado di riconoscerli se dovesse incontrarli. Non potrà più riunirsi a loro.

Le immagini ci mostrano Emma felice mentre corre in una cittadina, mentre nell'area ci sono Ray e Gilda alla ricerca dell'amica. Sul finale sembra che la ragazzina riesca a capire qualcosa grazie a un vecchio e viene portata davanti a numerose tombe. Come si concluderà il manga di The Promised Neverland?