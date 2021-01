The Promised Neverland 2 arriva in Italia, il primo episodio è disponibile su VVVVID

A pochi giorni dalla trasmissione in Giappone, la seconda stagione dell'anime di The Promised Neverland è arrivata anche in Italia, e la prima puntata è ora disponibile gratuitamente e in Full HD su VVVVID. L'anime sarà trasmesso in simulcast tutti i lunedì alle ore 18:00, fino alla messa in onda dell'undicesimo e ultimo episodio.

La prima stagione di The Promised Neverland è stata un successo straordinario, ed è ora disponibile in Italia su VVVVID, Netflix e Amazon Prime Video. La seconda stagione non sarà da meno visto che adatterà uno dei migliori archi narrativi del manga, e fortunatamente tutti gli appassionati italiani potranno seguirla legalmente e in simulcast con i sottotitoli ufficiali.

Nel corso della prima stagione, Emma, Norman e Ray - i tre undicenni protagonisti della storia - hanno scoperto il terrificante segreto dell'orfanotrofio Grace Field, luogo dove sono nati e cresciuti. Una volta raggiunta l'età adatta, infatti, i bambini dell'orfanotrofio venivano portati via dalla loro "Mamma", tutrice dei bambini e responsabile della struttura, con la falsa promessa di essere adottati, ma finendo in realtà in pasto a dei demoni. Nella puntata finale della Stagione 1 i bambini sono riusciti a fuggire e si trovano ora all'interno di una foresta, ma cosa li attende oltre le mura dell'orfanotrofio?

Il manga di The Promised Neverland si è concluso nel giugno del 2020 e la prima stagione ha adattato i primi 4 Volumi. La seconda stagione dell'anime sarà leggermente più breve, e ha l'arduo compito di adattare un arco narrativo più longevo.

E voi cosa ne pensate? Seguirete The Promised Neverland 2? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!