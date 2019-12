The Promised Neverland 2 arriverà nel 2020, ma non a breve

I bambini sono scappati da Grace Field lasciando però indietro il compagno Norman, tradito dalle tattiche di mamma Isabella. Emma, Ray e gli altri ragazzi si lanciano quindi verso la loro vita libera in The Promised Neverland alla fine di un'intensissima stagione ma che non ha di certo semplificato il futuro dei ragazzi.

Per questo futuro però bisognerà attendere ancora parecchio. Nonostante le voci degli scorsi mesi, sembra che The Promised Neverland stagione 2 non debutterà nei primi mesi del 2020. Con l'uscita di Weekly Shonen Jump numero 04-05 in rete, si è scoperta la data prescelta.

The Promised Neverland 2 arriverà sugli schermi a ottobre 2020, quindi nella stagione autunnale, condannando a quasi un altro anno di attesa per i fan dell'opera. Possibile che l'anime cominci a manga già concluso, dato che Kaiu Shirai e Demizu Posuka stanno tirando le fila della storia, e sarà trasmesso tra l'altro a un titolo a cui è stato vagamente accostato, come L'Attacco dei Giganti.

L'anime di The Promised Neverland proseguirà la storia di Emma e famiglia dopo la fuga dall'orfanotrofio di Grace Field e nei prossimi episodi saranno obbligati a fare i conti con la crudeltà del mondo che li circonda. Non perdetevi la nostra recensione sulla stagione 1 di The Promised Neverland.