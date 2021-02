The Promised Neverland 2: in arrivo un episodio riepilogativo, spoiler su un personaggio

In Italia stiamo attendendo The Promised Neverland 2x05, prossimo episodio di questa nuova stagione in programma per il 5 febbraio 2021 alle ore 21:00 su VVVVID con sottotitoli in italiano. Ma in Giappone la puntata è andata da poco in onda e per questo i fan internazionali già sanno cosa accadrà nel prossimo episodio di The Promised Neverland 2.

L'11 febbraio 2021, data per la quale è programmato appunto la prossima messa in onda, non ci sarà però un episodio canonico della serie. Arrivati a metà, la produzione ha deciso infatti di inserire un episodio riassuntivo e mettere quindi la storia dell'anime in stop per una settimana.

Gli avvenimenti però sono stati anche narrati da una sinossi pubblicata su Weekly Shonen Jump e che contiene dettagli spoiler per chi non ha ancora visto The Promised Neverland 2x05 come gli spettatori italiani. "In onda l'11 febbraio 2021! Un episodio speciale per guardare la storia trascorsa finora! Seguiamo Emma e i suoi amici mentre scoprono i segreti di Grace Field e combattono per vedere Norman!"

L'ultima frase farebbe capire che nell'anime di The Promised Neverland, dopo tutte le ultime peripezie, Emma e gli altri ritroveranno il loro amico creduto morto? Vedremo come CloverWorks ha deciso di far proseguire la storia di The Promised Neverland 2 non appena l'episodio sarà pubblicato su VVVVID.