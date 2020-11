The Promised Neverland 2 in arrivo: la stagione ha finalmente una data ufficiale

L'abbiamo tanto amato nel corso della prima stagione. Emma, Norman e Ray si sono dati da fare per evadere dalla triste realtà che albergava nell'orfanotrofio di Grace Field, e alla fine ce l'hanno fatta. Al termine di The Promised Neverland stagione 1, i bambini sono riusciti ad evadere da quella prigione all'apparenza dorata.

Questa fase è stata ripresa anche col live action di The Promised Neverland, ma ciò che i fan internazionali dell'opera vogliono sapere è come continuerà la storia. Purtroppo, a causa del Coronavirus e quindi dei ritmi di lavoro rallentati o cancellati, The Promised Neverland 2 è stato rinviato al 2021.

Dopo essere passato dalla stagione autunnale a quella invernale, adesso però sappiamo ufficialmente quando esordirà l'anime. Ebbene sarà uno dei primi show animati del prossimo anno dato che The Promised Neverland 2 partirà il 7 gennaio 2021. L'annuncio è stato inserito sul numero 49 di Weekly Shonen Jump, i cui leak ormai sono comparsi in rete.

Di conseguenza mancano solo due mesi al ritorno di Emma e degli altri bambini di Grace Field e a breve, forse alla Jump Festa 2021 di dicembre, potrebbe anche arrivare un trailer su ciò che aspetta loro e gli spettatori nei prossimi difficili episodi.