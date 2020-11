The Promised Neverland 2: il compositore ha condiviso un aggiornamento sui lavori in corso

Inizialmente programmata per il rilascio in questa stagione autunnale, la seconda stagione animata di The Promised Neverland è stata spostata ad anno nuovo. Ma con la nuova ondata della pandemia da Covid-19 come procedono i lavori sulla serie?

Della seconda stagione dell'anime di The Promised Neverland ci è stato detto poco o nulla. Finora non sono arrivati trailer ufficiali o materiale promozionale, spingendo gli appassionati a credere che la serie animata possa essere rimandata nuovamente. Con il Covid-19 che è tornato prepotentemente all'attacco, non sarebbe difficile immaginare che questa ipotesi possa trasformarsi in realtà. Tuttavia, il compositore dell'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha condiviso un accurato aggiornamento sui lavori in corso.

In occasione della notte di Halloween, Takahiro Obata, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una breve clip in cui è possibile ascoltare una delle tracce audio create per la seconda stagione di The Promised Neverland. "Buon Halloween! Svelo leggermente una nuova canzone per The Promised Neverland. In quale scena farà da sottofondo? Aspettiamo la trasmissione dell'anime a gennaio", ha scritto accompagnando il post.

L'uscita della seconda parte dell'anime è attualmente prevista per l'inverno del 2021 e stando a quanto condiviso dal compositore questa data dovrebbe essere rispettata. Se non avete ancora dato una possibilità alla prima serie, questo è il periodo perfetto per prenderne visione. Nel frattempo, l'autrice di The Promised Neverland ha realizzato un illustrazione per l'imminente live action. Un nuovo poster ha svelato il design dei protagonisti di The Promised Neverland live action.