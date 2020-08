The Promised Neverland 2: Emma è la protagonista della nuova Key Visual

Il rinvio della seconda stagione di The Promised Neverland è stato accolto con una nota di disappunto da parte dei fan, costretti ad aspettare il mese di gennaio prima di rivedere in azione Emma e compagni. Fortunatamente Weekly Shonen Jump e CloverWorks sono riusciti a indorare la pillola, mostrando a sorpresa una nuova Key Visual.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, in cui viene ritratta Emma con indosso degli abiti invernali. Vi ricordiamo che i primi 12 episodi dell'anime, attualmente visibili su Netflix, VVVVID e Amazon Prime Video, hanno adattato i primi 5 Volumi del manga, fino al capitolo 37. La seconda stagione, presumibilmente composta da altre 12 puntate, adatterà gli eventi occorso fino al capitolo 74, concludendosi con la fine della Saga di Minerva.

La Key Visual è stata mostrata in Weekly Shonen Jump 37-38, numero in cui è stato anche confermato che The Promised Neverland riceverà un nuovo capitolo speciale di 19 pagine. Vi ricordiamo che oltre ad anime e manga, sono stati confermati un nuovo film live-action in arrivo nelle sale giapponesi e un adattamento hollywoodiano prodotto da Amazon.

E voi cosa ne pensate? Avete terminato la lettura del manga o preferite aspettare l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!