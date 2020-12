The Promised Neverland 2: mostri e possibili ritorni nel nuovo, emozionante teaser trailer

Pochi istanti fa, in Giappone, è stato trasmesso in esclusiva un breve teaser trailer della seconda stagione di The Promised Neverland, in cui sono stati mostrati nuovi demoni e alcuni personaggi misteriosi. Nonostante sia stato trasmesso in diretta TV il video mostra alcune scene molto importanti della Stagione 2, quindi rinnoviamo anche una volta l'allerta spoiler.

Il teaser mostra Emma e gli altri fuggitivi inseguiti da un grosso demone, due personaggi misteriosi che circondano Emma e Ray in una grotta e un altro personaggio incappucciato. Senza fare riferimenti al manga, possiamo anticipare che il nuovo arco narrativo rivelerà nuovi dettagli sull'ambientazione e spiegherà in maniera più chiara la situazione in cui si trovano i fuggitivi dell'orfanotrofio. Il trailer conferma anche la data di uscita della Stagione 2, ovvero il 7 gennaio 2021.

I due personaggi misteriosi erano già stati mostrati nella giornata di ieri tramite una locandina ufficiale, ed è stato confermato che i doppiatori saranno Shin'ichiro Kamio (Rio Mason Busujima in Hypnosis Mic) e Atsumi Tanezaki (Rio Futaba in Bunny Girl Senpai, Dai in Dragon Quest: The Adventure of Dai 2020).

Vi ricordiamo che il manga di The Promised Neverland si è concluso quest'anno, e che i due autori hanno già confermato di voler tornare sulla serie per limare alcuni dettagli e approfondire alcuni punti della storia. La prima stagione dell'anime è attualmente disponibile su VVVVID, Netflix e Amazon Prime Video.