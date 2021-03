The Promised Neverland 2 non ha pace, chi è lo sceneggiatore del decimo episodio?

Iniziata con delle aspettative altissime, la seconda stagione dell'anime di The Promised Neverland si è rivelata un clamoroso buco nell'acqua, una delusione imperdonabile per tutta la community. E il decimo episodio pubblicato questa settimana è al centro di una nuova polemica: chi è il responsabile della sceneggiatura?

La puntata pubblicata in settimana ha accreditato tre registi, Ayako Kurata, Ryou Kodama e Shigeku Fukase, ma nessuno sceneggiatore. Che nessuno voglia prendersi la responsabilità di un tale flop? Toshiya Ono, che ha scritto i primi quattro episodi della seconda stagione, è ancora accreditata come la sceneggiatrice principale del progetto, ma non come quella dell'episodio. Non è stato accreditato nemmeno Nanao, sceneggiatore dal quinto al nono episodio della serie, nonché autore del romanzo del manga.

Al momento, non vi è ancora alcuna nota ufficiale che spieghi la vicenda. O il decimo episodio di The Promised Neverland 2 è stato realizzato senza alcuna sceneggiatura o, cosa molto più probabile, nessuno vuole vedere il proprio nome accanto a quello della serie. Il progetto è dunque definitivamente naufragato.



Questa decima puntata è infatti il culmine di tutti i tagli e delle decisioni affrettate prese finora. La "suspense" generata dal manga è completamente assente nella controparte animata e gli sviluppi inediti, come la flotta di mongolfiere, sono inconcludenti.

Secondo alcune indiscrezioni, la responsabilità di tale flop sarebbe dell'autore Kaiu Shirai, che ha partecipato alla scrittura della seconda stagione. A partire da questo episodio, infatti, Shirai non compare più tra i nomi nei crediti e questo potrebbe significare che sia stato licenziato per i pessimi risultati o che si sia ritirato egli stesso insoddisfatto per quanto realizzato. Sta di fatto che The Promised Neverland 2 è oramai alla deriva, giudicato dalla community come la delusione dell'anno.

E voi cosa ne pensate? nel frattempo, The Promised Neverland 2x10 porta i bambini alla loro penultima sfida. Tagli e incongruenze, ancora polemiche per The Promised Neverland 2x09.