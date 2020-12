The Promised Neverland 2: la nuova locandina svela due misteriosi personaggi

Dopo una prima stagione che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, l'adattamento anime di The Promised Neverland si appresta a tornare con una seconda serie che si preannuncia anch'essa emozionante. Da poche ore, inoltre, è disponibile una nuova enigmatica Key Visual in merito al nuovo arco narrativo.

La nuova serie di The Promised Neverland è uno dei titoli più attesi per questo inizio di 2021 che avrà il compito di spalancare la nuova stagione di Shueisha. L'appuntamento è fissato al 7 dicembre con il debutto del primo episodio che svelerà il nuovo obiettivo dei protagonisti dopo la fuga dall'orfanotrofio e dalle grinfie di Isabella. Anche gli autori non vedono l'ora di vedere come lo studio CloverWorks adatterà la nuova saga che muterà l'atmosfera percepita durante la prima parte della storia. A tal proposito, i due hanno recentemente commentato il finale della stagione 1, in particolare in merito ai cambiamenti apportati al dialogo tra Emma e Isabella.

La serie, inoltre, sarà ospite al Jump Festa 2021 con un panel dedicato in cui, probabilmente, assisteremo ad un ultimo trailer promozionale prima del debutto. In attesa di ciò, lo staff ha rilasciato la nuova Key Visual dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra due nuovi personaggi dall'aspetto inumano.

E voi, invece, non vedete l'ora del ritorno dell'anime dopo quasi due anni di attesa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.